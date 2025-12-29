U21-Teamspieler vor Wechsel nach Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf arbeitet nach Sky Sport DE Informationen intensiv an einer festen Verpflichtung von Christopher Olivier vom VfB Stuttgart.

Die Vereine befinden sich bereits in Kontakt. Eine Leihe kommt für Düsseldorf-Sportvorstand Sven Mislintat nicht infrage, nur ein Kauf. Olivier steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag und läuft aktuell in der 3. Liga für die zweite Mannschaft der Schwaben auf.

Der 19-Jährige aus Vorarlberg strebt einen Winterwechsel an und würde gerne in Deutschland bleiben. Die Bemühungen der einheimischen Vereine dürften daher umsonst sein. Laut Sky-Infos zeigten zuletzt auch der LASK, Sturm Graz und der SK Rapid Interesse am U21-Teamspieler.

Olivier ist gelernter Rechtsverteidiger und kam in der laufenden Saison auf 17 Drittliga-Einsätze für Stuttgart II. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen.

