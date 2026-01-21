Olmo mit Traumtor: Barcelona siegt bei Slavia Prag

Der FC Barcelona feiert am 7. Spieltag der UEFA Champions League einen 4:2-Auswärtssieg bei Slavia Prag.

Nach der Slavia-Führung durch Kusej (10.) ist es Fermin Lopez mit einem Doppelpack, der die Partie zugunsten der Spanier dreht. Kurz vor der Halbzeit gleichen die Tschechen durch ein Eigentor von Robert Lewandowski aus.

In der zweiten Hälfte sind es dann Dani Olmo per Traumtor sowie Robert Lewandowski, die den Sieg für den FC Barcelona klarmachen.

Newcastle visiert Achtelfinale an

Newcastle hat durch das 3:0 (2:0) im Heimspiel gegen Eindhoven das Achtelfinale fest im Blick und als Tabellensiebter (13 Zähler) die direkte Qualifikation am letzten Spieltag am kommenden Mittwoch in eigener Hand. Die Treffer erzielten Yoane Wissa (8.), Anthony Gordon (30.) und Harvey Barnes (65.).

Die weiteren Ergebnisse des 7. CL-Spieltags:

Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao 2:3

Chelsea – FC Pafos 1:0

Juventus Turin – Benfica Lissabon 2:0

Die Tore im VIDEO:

Tor – 1:0 Vasil Kusej (10.)

Tor – 1:1 Fermín López (34.)

Tor – 1:2 Fermín López (42.)

Tor – 2:2 Robert Lewandowski (44./ET)

Tor – 2:3 Dani Olmo (63.)

Tor – 2:4 Robert Lewandowski (71.)

(Red./SID) / Bild: Imago