Olympia heute: Die Bewerbe am Donnerstag

Die Olympische Spiele werden vom Freitag, dem 26. Juli, bis zum Sonntag, dem 11. August 2024, in Paris ausgetragen. Die Fußball- und Rugbyturniere haben bereits am 24. Juli begonnen und das Handballturnier am 25. Juli. Diese Bewerbe findet heute bei Olympia statt.

Donnerstag, 25. Juli

Handball (Damen)

9 Uhr: Slowenien – Dänemark (Gruppe A)

11 Uhr: Niederlande – Angola (Gruppe B)

14 Uhr: Spanien – Brasilien (Gruppe B)

16 Uhr: Deutschland – Südkorea (Gruppe A)

19 Uhr: Ungarn – Frankreich (Gruppe B)

21 Uhr: Norwegen – Schweden (Gruppe A)

Fußball (Damen)

17 Uhr: Kanada – Neuseeland (Gruppe A)

17 Uhr: Spanien – Japan (Gruppe C)

19 Uhr: Deutschland – Australien (Gruppe B)

19 Uhr: Nigeria – Brasilien (Gruppe C)

21 Uhr: Frankreich – Kolumbien (Gruppe A)

21 Uhr: USA – Sambia (Gruppe B)

Bogenschießen

09:50 Uhr: Einzel Damen (Ranking Runde)

14:35 Uhr: Einzel Herren (Ranking Runde)

Rugby

14 Uhr: Samoa – Kenia (Gruppe B)

14:30 Uhr: Argentinien – Australien (Gruppe B)

15 Uhr: USA – Uruguay (Gruppe C)

15:30 Uhr: Fidschi – Frankreich (Gruppe C)

16 Uhr: Südafrika – Japan (Gruppe A)

16:30 Uhr: Neuseeland – Irland (Gruppe A)

20 Uhr: Platzierungsrunde 9 – 12

20:30: Platzierungsrunde 9 – 12

21 Uhr: Viertelfinale

21:30 Uhr: Viertelfinale

22 Uhr: Viertelfinale

22:30 Uhr: Viertelfinale

Bild: Imago