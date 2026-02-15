Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Montag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Montag.
Ski alpin – Männer Slalom (10:00/13:30)
Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Marco Schwarz
Skispringen – Männer Super-Teambewerb (19:00)
Jan Hörl, Stephan Embacher
Ski Freestyle – Frauen Big Air (19:30)
Lara Wolf
Bob – Männer Zweier, 1. und 2. Lauf (10:00)
Markus Treichl/Daniel Bertschler und Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi
Short Track – Männer 500 m, Qualifikation (11:17)
Nicolas Andermann
