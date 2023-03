On the Range at THE PLAYERS ab 20 Uhr live im kostenlosen Stream

via

Verfolge die The Players Championship in Florida hautnah mit den Livestreams auf skysportaustria.at. Los geht es am Dienstag mit der Pre-Show. Alle Infos!

Vorhang auf für „THE PLAYERS“: Bei dem inoffiziellen „fünften Major“ des Jahres hoffen 144 Spieler auf den Titelgewinn – und ein sattes Preisgeld von rund 23,5 Millionen Euro. Darunter Weltstars wie Jon Rahm oder Max Homa. Mit Sepp Straka und Matthias Schwab sind auch zwei Österreicher mit von der Partie.

Alle Infos zum Turnier, Zeitplan und Streams bekommst Du hier im Überblick:

THE PLAYERS Championship im Livestream: Wo und ab wann?

Sky überträgt die „THE PLAYERS Championship“ von Donnerstag bis Sonntag live auf skysportaustria.at/streaming und in der Sky Sport App. Mit zwei Livestreams kannst Du hautnah dabei sein, wenn sich die Golf-Weltklasse am Ponte Vedra Beach versammelt.

Schon am Dienstag und Mittwoch dürfen sich Golf-Fans auf die große Pre-Show freuen. Auch diese gibt es jeweils von 20:00-22:00 Uhr HIER im kostenlosen Stream.

Alle Streams und alle Zeiten im Überblick

ZU DEM FEATURED GROUPS STREAM (für Sky Kunden)

Donnerstag: 12:45 bis 00:00 Uhr

Freitag: 12:45 bis 00:00 Uhr

Samstag: 13:45 bis 00:00 Uhr

Sonntag: 12:45 bis 23:00 Uhr

ZU DEM FEATURED HOLES STREAM (kostenloser Stream für alle)

Donnerstag: 13:15 Uhr – 00:00 Uhr

Freitag: 13:15 Uhr – 00:00 Uhr

Samstag: 14:15 Uhr – 00:00 Uhr

Sonntag: 13:15 Uhr – 23:00 Uhr

Deutsche Zeitangaben. Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Golf live: THE PLAYERS Championship 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt THE PLAYERS Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Freitag: 18:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Samstag: 19:00 Uhr – 00:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Sonntag: 18:00 Uhr – 23:00 Uhr auf Sky Sport Golf

Die Kommentatoren an allen Tagen sind Jonas Friedrich & Gregor Biernath.

THE PLAYERS Championship: Wer ist mit dabei?

Die THE PLAYERS Championship sind auch dieses Jahr top besetzt. 49 Golfer stammen aus der aktuellen Top 50 der FedExCup-Wertung. Mit am Start sind Weltstars wie Jon Rahm, Max Homa, Scottie Scheffler, Collin Morikawa oder Justin Rose.

Österreichische Golfer bei den THE PLAYERS Championship?

Auch für Österreicher gehen zwei Golfer an den Start: Sepp Straka und Matthias Schwab.

Wie viel Preisgeld gibt es bei den THE PLAYER Championship?

Bei den THE PLAYERS Championship darf sich der Sieger auf ein Preisgeld von rund 23.5 Millionen Euro freuen. Der Sieger erhält dazu 600 Punkte für die FedExCup-Wertung.

