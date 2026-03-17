Option gezogen: Hartberg verlängert mit Leistungsträger

Der TSV Hartberg hat die Option auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Benjamin Markus gezogen. Der Slowene bleibt mindestens ein weiteres Jahr bei den Steirern.

Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Hartberg. Der 25-Jährige lieg bislang in 62 Pflichtspielen für Hartberg auf.

Benjamin Markus: „Es ist mir eine große Ehre, meinen Vertrag beim TSV Hartberg zu verlängern. Ich fühle mich bei diesem Verein sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit meinen Mitspielern und dem Trainerstab Großartiges erreichen werden.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht. Gleichzeitig bringt er mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke viel Stabilität in unser Spiel. Er hat großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg, deshalb war die Optionsziehung für uns eine klare Entscheidung. Wir planen weiterhin mit Benjamin Markus und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Spiele im TSV-Trikot.“

Schmid, Havel & Co. – Korherr mit Updates zu Personalien

(Red.) / Bild: GEPA