Oranje-Edeljoker Weghorst: Matchwinner gegen Österreich in Startelf?

Erst schoss Wout Weghorst die Niederlande mit seinem ersten Ballkontakt zu einem geglückten EM-Auftakt, dann genoss der Hoffenheim-Torjäger die Sprechchöre der jubelnden Oranje-Fans.

Nach dem Schlusspfiff ließ sich der Edeljoker der Elftal von den orangenen Fußballfans in Hamburg für seinen Siegtreffer in der 83. Minute zum 2:1 gegen Polen gebührend feiern, auch der von einem Muskelfaserriss ausgebremste polnische Superstar Robert Lewandowski gratulierte mit einer Umarmung.

Während Lewandowski das Spiel durchgehend auf der Bank verfolgte, kam Weghorst am Sonntag erst in Minute 81 ins Spiel. „Das ist natürlich das, was du dir wünschst. Es ist unbeschreiblich, ganz speziell das Gefühl“, sagte der 31-Jährige, der im WM-Viertelfinale 2022 gegen Argentinien (5:6 i.E.) mit einem späten Doppelpack ebenfalls schon als Joker für Furore gesorgt hatte. Der Siegtreffer gegen Polen sei für den 1,97-m-Hünen „extrem wichtig“ gewesen, persönlich „natürlich ein Traumszenario“.

Koeman lobt Weghorsts „großartige Mentalität“

Denn Weghorst war im Vorfeld des EM-Auftakts alles andere als glücklich, wie Bondscoach Ronald Koeman bei der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet. Der niederländische Nationaltrainer hatte seinem Torjäger in einem Einzelgespräch offenbart, dass dieser bei der Europameisterschaft in Deutschland die Rolle des Ersatzspielers einnehmen werde. „Wout war verärgert und hat dann alles versucht, in die Startelf zu kommen. Das ist eine großartige Mentalität“, betonte Koeman. Weghorst sei immer ein Thema als Einwechselspieler, „weil er in der Vergangenheit immer wichtig war und entscheidende Tore geschossen hat“.

Weghorst selbst hatte vor dem Auftaktmatch eine Vision. „Ich habe genau das heute in der Früh noch zu meiner Freundin gesagt. Der gleiche Spielstand, 20 Minuten vor dem Ende. Es ist etwas später geworden, aber egal“, sagte der Matchwinner, der in der abgelaufenen Saison als Leihspieler von Premier-League-Absteiger Burnley in Hoffenheim gekickt hatte, überglücklich. Ob Weghorst im nächsten Spiel der Österreich-Gruppe D gegen Frankreich von Beginn an spielen wird, ließ Koeman offen. „Ich habe mir noch keine Gedanken über die Aufstellung gemacht.“

(APA).

Beitragsbild: Imago.