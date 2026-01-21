Ouedraogo länger out als gedacht – WM in Gefahr?

Assan Ouedraogo hatte sich Mitte Jänner im Ligaspiel gegen den SC Freiburg eine Sehnenverletzung im Knie zugezogen. Wie eingehende Untersuchungen ergeben haben, wird der 19-Jährige länger ausfallen als zuvor gedacht. Dies teilten die Leipziger am Mittwoch mit.

Zunächst war von einer Ausfallzeit von rund vier bis sechs Wochen ausgegangen worden. Nun ist klar: Der Shootingstar wird RB Leipzig voraussichtlich bis Ende März nicht zur Verfügung stehen.

„Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport und fügte an: „Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend.“

Schäfer: Ouedraogo „erhält jeglichen Support von uns“

Schäfer weiter: „Daher drücken wir ihm natürlich beide Daumen, dass er schnell und vor allem komplett genesen auf den Platz zurückkehrt. Assan weiß, dass er in dieser schwierigen Phase jeglichen Support von uns erhält!“

Wie Leipzig mitteilte, wird die Verletzung konservativ behandelt. Bereits im Dezember hatte der Mittelfeldspieler wegen der gleichen Beschwerden aussetzen müssen. Zuvor spielte sich Ouedraogo mit starken Leistungen ins Rampenlicht.

Ist die WM in Gefahr?

Die deutsche Mannschaft trifft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später empfängt das Team von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann Ghana in Stuttgart.

Ouedraogo hatte Mitte November beim 6:0 gegen die Slowakei sein Debüt im DFB-Team gegeben und kurz nach seiner Einwechslung ein Tor erzielt.

(skysport.de) / Bild: Imago