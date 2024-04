Overtime-Sieg in Spiel fünf: Salzburg holt sich „Matchpuck“ gegen KAC

In der Finalserie der ICE Hockey League hat es am Sonntag in Klagenfurt in einem packenden fünften Match des Vergleichs mit einem 3:2 für Salzburg schon die dritte Entscheidung nach regulärer Spielzeit gegeben. Hatten die Kärntner am Freitag in Salzburg in der zweiten Verlängerung 5:6 nach Penaltyschießen verloren, unterlagen die „Rotjacken“ diesmal in der ersten Overtime. Die Salzburger haben nun am Dienstag auf heimischem Eis die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Den entscheidenden Treffer erzielte Nicolai Meyer nach 6:45 Minuten der Zugabe, der Däne hatte schon im siebenten Spiel gegen Südtirol in der Verlängerung entscheidend zum Aufstieg getroffen. Wie zuletzt am Freitag haben die Salzburger das letzte Tor in der regulären Spielzeit für sich verbucht, wie Troy Bourke (54.) war es mit Ryan Murphy ein Kanadier. Er traf ganze vier Sekunden vor Ende des dritten Drittels. Kurz vor Schluss hatten die Gäste nach einem Protest fünf zusätzliche Sekunden auf der Matchuhr zugesprochen bekommen – womöglich die Vorentscheidung.

Grundsätzlich hatte der KAC die jüngste Auswärtsniederlage zu verdauen, nach später Heimkehr gab es für die Leistungsträger der „Rotjacken“ auch nur regeneratives Training. Das machte sich offenbar bezahlt, denn die Heimischen gingen mit einer verdienten 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Thomas Hundertpfund traf vor gut 4.400 Zuschauern nach 9:22 Min. und Assist von Johannes Bischofberger unmittelbar vor Salzburg-Goalie Atte Tolvanen, wobei der Kapitän von Salzburgs Verteidigung zu sehr außer acht gelassen worden war.

Von beiden Torhütern war es freilich ein starkes Spiel, nachdem zwei Tage davor die Treffer nur so am Fließband gefallen waren. KAC-Schlussmann Sebastian Dahm allerdings wäre in der 18. Minute schon geschlagen gewesen, ein Schuss von Mario Huber ging jedoch nur an die Stange. Damit ging es in den letztlich trefferlosen Mittelabschnitt. Farblos war dieses Drittel jedoch ganz und gar nicht, bei Tempo-Eishockey und packenden Szenen kamen die Fans so richtig auf ihre Rechnung. Bei einem Versuch von Hundertpfund verhinderte Tolvanen den 0:2-Rückstand.

Die Gäste blieben also dran und glichen 63 Sekunden nach Wiederbeginn aus. Nach gewonnenem Bully überraschte Thomas Raffl Daum. Dem Goalie des Grunddurchgangssiegers war allerdings etwas die Sicht verstellt. Fünfeinhalb Minuten später die erneute KAC-Führung (47.): Hundertpfund revanchierte sich an Bischofberger für das Zuspiel beim ersten Tor, der Vorarlberger hämmerte das Spielgerät von halbrechts in die Maschen. Die Salzburger aber steckten nicht auf, nahmen Tolvanen aus dem Spiel, Ryan Murphy traf fast in letzter Sekunde aus spitzem Winkel zum 2:2.

Die ersten Minuten der Verlängerung verliefen ausgeglichen, entscheidend war dann aber wohl eine Zweiminuten-Strafe gegen den KAC. Im Powerplay machte Meyer schließlich den Sack zu. „Wir haben gut gekämpft und ans uns geglaubt“, sagte dieser im Interview mit Puls24. Sein Coach Oliver David sprach wegen des späten Ausgleichs von einem zwar etwas glücklichen Sieg, man müsse das aber auch irgendwie erzwingen. „Es war unser vierter Overtime-Sieg en suite. Es war sicher der aufregendste.“

Von den enttäuschten Kärntnern gab Clemens Unterweger den ersten Kommentar ab. „Wir sind eigentlich gut gestartet, wie in Spiel vier. Gegen Ende hin haben wir es aber nicht geschafft, es über die Zeit zu bringen. In der Overtime waren die Salzburger die Glücklicheren.“ Man müsse am Dienstag trachten, „mehr Verkehr vor dem Tor zu kreieren. Wir holen das zurück nach Klagenfurt“. Der entscheidende Showdown würde am Freitag in Klagenfurt stattfinden (jeweils 19.30 Uhr, live Puls24).

(APA)/Bild: GEPA