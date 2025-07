Pacult über finanzielle Schwierigkeiten bei Klagenfurt: „Spieler haben untereinander Geld geborgt“

Die Trennung zwischen Peter Pacult und dem Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt verlief alles andere als freundlich. Nach dem man zuvor dreimal in Folge die Meistergruppe erreichte, wurde das Trainer-Urgestein von den Klagenfurtern mitten im Abstiegskampf und kurz vor Ende der Saison 2024/25 entlassen. Im „DAB | Der Audiobeweis“ gab der neue Sky-Experte nun einen Einblick in seine Zeit bei den Kärntnern.

„Wir haben noch Zeit gehabt, diesen Klassenerhalt zu schaffen. Ich bin noch immer sehr enttäuscht, dass so eine Entscheidung gekommen ist. Es werden im Hintergrund andere Dinge gewesen sein, warum diese Entscheidung gekommen ist.“, ist sich Pacult sicher.

Nach seiner Entlassung packte der 65-Jährige zum Rundumschlag gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aus. Vor allem der ehemalige Geschäftsführer Sport, Günther Gorenzel, wurde von Pacult heftig kritisiert. Es folgte eine Reihe von Anschuldigungen und Vorwürfen beider Parteien.

Laut Pacult war das größte Problem in Klagenfurt aber der finanzielle Faktor, der den plötzlichen Absturz des Vereins verursacht hat. So soll es massive Schwierigkeiten bei der Zahlung der Spielergehälter gegeben haben: „Da hat auch das Finanzielle mitgespielt. Ich habe mich da nicht wehren können, was da Jänner, Februar, März passiert ist. Spielergehälter und so weiter, das war ein riesiges Problem. Wir haben Spieler gehabt, die sich dann untereinander das Geld für die Miete geborgt haben. Das belastet schon. Da gehst du dann nicht frei in ein Spiel hinein. Spielerverträge sind ausgelaufen, und es wurde nichts geredet. Aber es war ja auch nichts zum Reden da. Das waren schon Probleme.“

Pacult über Position Sportdirektor: „Macht keine Aufstellung“

Pacult über Experten-Rolle: „spannende Aufgabe“

Ab der kommenden Saison (Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen) ist Peter Pacult in einer neuen Rolle zu sehen. Als Sky-Experte wird der ehemalige Trainer sein Wissen aus der Fußballwelt einbringen. Die Vorfreude ist groß: „Gleich wie es gekommen ist, habe ich zugesagt. Das ist eine spannende Aufgabe. Ich möchte natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, um gewisse Dinge aufzuklären. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Es wird auch für mich eine spannende Aufgabe werden, alles so einzuschätzen, dass man niemanden persönlich wehtut. Aber man muss offen und ehrlich gewisse Dinge ansprechen.“

