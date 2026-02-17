Pacult über Rapid-Krise: „Harmoniert überhaupt nicht“

Die 0:2-Pleite im 348. Wiener Derby hat die Krise beim SK Rapid noch einmal verschärft. Nach nunmehr zwölf Pflichtspielen in Serie ohne Sieg wird die Verunsicherung bei den Grün-Weißen immer deutlicher. Sky-Experte Peter Pacult hat sich in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis zur Talfahrt der Hütteldorfer geäußert.

„Es ist sehr schwierig. Jetzt ist es der dritte Trainer in dieser Saison, man sieht einfach diese Verunsicherung. Ich war auch vorige Woche im Stadion gegen Hartberg. Man redet heutzutage immer von Abläufen und das harmoniert im Moment überhaupt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht“, konstatierte Pacult.

Mit jedem weiteren sieglosen Spiel wachse die Unruhe in und um den Klub. „Es fehlt einfach das Erfolgserlebnis. Sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Das ist aber bei Rapid ganz normal, das ist so bei den großen Vereinen. Aber bei Rapid ist halt noch mehr Unruhe aufgrund der Tradition und der Medien“, sagte Pacult.

Der Trainerwechsel zu Johannes Hoff Thorup mitten in sportlich schwierigen Zeiten habe die Situation nicht leichter gemacht. „Jetzt ist natürlich ein neuer Trainer da, der ganz andere Strukturen mitbringt. Der natürlich den Verein wahrscheinlich als Namen kennt, aber nicht dieses Ganze, was drumherum noch bei Rapid passiert. Es ist gerade eine Situation, die man keinem Trainer wünscht“, sagte Pacult.

Pacult über Derby-Ausschreitungen: „Kennt man schon alles“

Kurz vor Beginn der Nachspielzeit im 348. Wiener Derby sorgte die Fanszene der Hütteldorfer für eine Spielunterbrechung – und das ausgerechnet im ersten Wiener Derby mit Gästefans seit September 2024.

Für Pacult kommen derartige Aktionen nicht mehr überraschend: „Das kennt man schon alles, sage ich zwanzig Jahre lang. Ich erinnere nur an 2011. Damals der Platzsturm auch im Derby, das war damals im Weststadion. Ich weiß nicht, wie man das jetzt aus der Welt schafft. Man kann nur hoffen, dass irgendwann Vernunft einkehrt.“

Trotz der Vorfälle beim Wiener Derby fand es Pacult richtig, dass das Spiel noch zu Ende gebracht wurde: „Du kannst nicht jedes Mal ein Derby abbrechen, das ist nicht im Sinne des Fußballs.“

Bild: GEPA