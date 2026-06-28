PSG statt Liverpool: Leipzig-Shootingstar trifft Entscheidung

Entscheidung getroffen! Der heiß umworbene Yan Diomande hat sich für einen sofortigen Wechsel zu Paris Saint-Germain entschieden.

Der BL-Shootingstar, der aktuell bei der WM mit der Elfenbeinküste auftrumpft, hat sich mit den Parisern bereits auf einen Vertrag bis 2031 verständigt, wie Fabrice Hawkins zuerst berichtet hat.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und der RB-Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Mintzlaff stehen inzwischen in direktem Kontakt – das Verhältnis zwischen beiden gilt als sehr gut.

Liverpool wird kein Angebot mehr abgeben

Zwischen den Klubs gibt es bislang aber noch keine Einigung. Leipzigs Standpunkt ist bekannt: Der CL-Teilnehmer möchte Diomande halten, idealerweise mit einer Vertragsverlängerung inklusive Ausstiegsklausel und angepasstem Gehalt. Nur bei einer außergewöhnlich hohen Ablösesumme wäre Leipzig bereit, Diomande ziehen zu lassen.

Zuletzt hatte RB eine Offerte des FC Liverpool über 100 Millionen Euro abgelehnt. Die Engländer werden nach der neuesten Entwicklung aktuell kein weiteres Angebot mehr abgeben.