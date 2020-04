Pastoor: “Es gibt natürlich immer Spieler, die die Polaruhr beim Hund umbinden”

via

Auch der SCR Altach startete in dieser Woche ins Kleingruppen-Training. Trainer Alex Pastoor sprach mit unserem Moderator Gerfried Pröll in “Dein Verein Digital – SCR Altach” aber auch über die vergangenen Wochen, in denen die Kicker ein Heimtrainingsprogramm absolvieren mussten.

Der Niederländer hatte dabei auch einen Scherz auf Lager. Oder hat er es vielleicht doch ernst gemeint. Welchem Spieler aus dem Altacher Kader wäre so etwas zuzutrauen? ;)