Pavlovic fehlt dem DFB-Team vorerst

Der deutsche Mittelfeldmann Aleksandar Pavlovic kann nicht wie geplant in die erste Turnierwoche der Fußball-Europameisterschaft starten. Der 20-Jährige fehlt DFB-Teamchef Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel am Freitag gegen Schottland wegen eines Infekts.

Bayern-Profi Pavlovic hatte schon im März ein mögliches DFB-Debüt wegen einer Mandelentzündung verpasst. In der vergangenen Woche absolvierte er im Ukraine-Test (0:0) sein erstes Länderspiel.

(APA)/Bild: Imago