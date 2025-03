Pentz und drei Rückkehrer! So würden die Sky-User gegen Serbien aufstellen

Am Donnerstagabend (20:45 Uhr) ist das ÖFB-Team im Playoff-Hinspiel um den Aufstieg in Nations-League-Gruppe A gefordert. Vor heimischem Publikum will die Rangnick-Elf gegen Serbien den ersten Schritt dafür gehen. Wir haben die Sky-User im Vorfeld gefragt: Wen würdet ihr gegen Serbien aufstellen?

Im Tor geht für die Sky-Community Patrick Pentz im Duell mit Alexander Schlager als Sieger ums „Einserleiberl“ hervor. Der Ex-Austria-Goalie soll demnach gegen die Serben das Tor hüten.

In der Innenverteidigung wünschen sich die User ein Comeback von ÖFB-Kapitän David Alaba an der Seite von Freiburg-Verteidiger Philipp Lienhart. Nach dem Ausfall von Alexander Prass soll Phillipp Mwene die linke Abwehrseite bekleiden. Rechts hinten dürfte somit Rückkehrer Stefan Lainer von Beginn an ran, der nach einem Jahr erstmals wieder ins Nationalteam einberufen wurde.

Sky-User wollen auch Schlager-Comeback

Auch im Mittelfeld wird von den Fans ein Comeback herbeigesehnt: Der erst kürzlich von einem Kreuzbandriss und anhaltenden Knieproblemen genesene Xaver Schlager soll gemeinsam mit Nicolas Seiwald die Schaltzenrale bilden.

In der offensiven Dreierreihe wünschen sich die Sky-User die Kombination aus Patrick Wimmer, Christoph Baumgartner und Romano Schmid. Im Angriff führt an Routinier Marko Arnautovic weiter kein Weg vorbei.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User gegen Serbien

