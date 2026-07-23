Physikalische Inspiration: Salzburg präsentiert neues Heimtrikot

Der FC Red Bull Salzburg hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Erstmals getragen wird das neue Dress am Wochenende im ÖFB-Cup-Duell.

Das Design des Heimtrikots ist vom Salzburger Physiker Christian Doppler und dem nach ihm benannten Dopplereffekt inspiriert. Die dynamischen Elemente auf der Vorderseite sollen die Bewegung von Schallwellen aufgreifen. Rot-weiß-rote Details an Kragen und Ärmeln ergänzen das Erscheinungsbild.

Wie bereits das Auswärtstrikot für die Saison 2026/27, das an Wolfgang Amadeus Mozart angelehnt ist, greift auch das Heimtrikot eine bekannte Salzburger Persönlichkeit als gestalterische Inspiration auf.

Das Salzburg-Heimtrikot für die Saison 2026/27