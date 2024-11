Piatkowski-Hammer reicht nicht: Polen verliert gegen Schottland

Ein Traumtor von Salzburg-Verteidiger Kamil Piatkowski hat der polnischen Fußball-Nationalmannschaft am letzten Spieltag der Nations-League-Ligaphase nicht für einen Punktgewinn gereicht. Die Polen steigen nach der 1:2-Niederlage gegen Schottland direkt in Liga B ab.

John McGinn (3.) und Andy Robertson (90. + 3.) sorgten mit ihren Treffern für den Auswärtssieg, Piatkowski hatte für Polen mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze zwischenzeitlich ausgeglichen (59.). Im Parallelspiel trennten sich Kroatien und Portugal mit 1:1, beide qualifizieren sich damit für das Viertelfinale der Nations League. Chelseas Joao Felix (33.) und City-Verteidiger Josko Gvardiol (66.) erzielten die Treffer.

Neben Polen: Auch Serbien enttäuscht

Serbien muss aufgrund des torlosen Remis gegen Dänemark die Hoffnungen auf Topf eins in der WM-Qualifikation und eine Teilnahme am Nations-League-Viertelfinale begraben. Die überlegenen Hausherren konnten trotz zahlreicher Chancen keinen Treffer erzielen. Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (90. + 5)

Im zweiten Spiel der Gruppe 4 traf Spanien auf die Schweiz. Der Europameister stand bereits vor der Partie als Gruppensieger fest, Trainer Luis de la Fuente rotierte an einigen Positionen. Ein Last-Minute-Elfmetertreffer von Bryan Zaragoza (90. + 3) sicherte Spanien den knappen 3:2-Sieg. Zuvor trafen Yeremi Pino (32.) und Bryan Gil (68.) für Spanien, sowie Joel Monteiro (63.) und Andi Zeqiri (85./Strafstoß) für die Schweiz.

Bild: Imago