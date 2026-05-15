Red Bull Salzburg will die schwächste Saison der RB-Ära noch anständig mit einem Heimerfolg über Hartberg beenden.

Salzburg will zumindest Rang drei halten und das ramponierte Sieger-Image noch etwas aufpolieren. „Wir sind Wettkämpfer, wollen das Maximale rausholen, dementsprechend erwarte ich, dass wir alles raushauen“, meinte Trainer Daniel Beichler.

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Die Platzierung sei „wichtig, weil es ein Unterschied ist, ob du die Möglichkeit hast, Europa League oder nur Conference League zu spielen“. Stefan Lainer pflichtete bei: „Als Dritter hast du andere Voraussetzungen für nächste Saison, es ist für die Außendarstellung besser und auch für das Gefühl, dass wir nicht noch nach hinten abrutschen“, sagte der Verteidiger.

Hartberg will gegen Salzburg nochmals „Leistung zeigen“

Gegner Hartberg ist auf Platz sechs einzementiert, dementsprechend könnte die Luft zum Saisonausklang ein wenig draußen sein. Dreimal in Folge hat die Elf des scheidenden Trainers Manfred Schmid (Bilanz: 20 Siege, 20 Remis, 19 Niederlagen) zuletzt verloren. „Wir wollen einfach noch einmal eine starke Leistung zeigen und das letzte Spiel in dieser Saison genießen“, sagte Mittelfeldakteur Benjamin Markus.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.