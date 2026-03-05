Platz zwei: Steinlechner startet erfolgreich in Johannesburg

Der Tiroler Maximilian Steinlechner hat auf der DP World Tour der Golfer in Johannesburg einen starken ersten Tag gespielt.

Der 26-Jährige absolvierte seine Runde mit 64 Schlägen (sechs unter Par) und rangierte bei Abbruch wegen Dunkelheit auf Platz zwei. Nach sieben Birdies und einem Bogey hat Steinlechner gute Chancen, zum zweiten Mal in diesem Jahr auf der Tour den Cut zu schaffen. Der Burgenländer Bernd Wiesberger lag nach 14 Löchern bei drei über Par und Platz 121.

(APA).

Beitragsbild: Imago.