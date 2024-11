Pleite im Rückspiel! Messi droht Playoff-Aus mit Miami

Nach dem Punkterekord in der Hauptrunde droht Fußball-Weltmeister Lionel Messi mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS das überraschende Aus in der ersten Playoff-Runde. Das Team aus Florida verlor das zweite Spiel bei Atlanta United 1:2 (1:0). Damit kommt es am 10. November zum Entscheidungsspiel in Fort Lauderdale. Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen. Der Sieger steht im Halbfinale der Eastern Conference. Reus & LA Galaxy erreichen MLS-Playoff-Viertelfinale souverän

Mit den Altstars Messi, Luis Suarez und Jordi Alba in der Startelf ging Miami vor 68.455 Zuschauern zunächst durch Hector David Martinez (40.) in Führung. Dem Iren Derrick Williams (58.) gelang nach dem Seitenwechsel der Ausgleich, ehe Xande Silva (90.+4) einen starken Spielzug der Gastgeber tief in der Nachspielzeit mit einem wuchtigen Schuss ins linke Eck veredelte. Messi hatte einige Chancen, konnte dieses Mal aber nicht den Unterschied ausmachen.

Messi & Miami erreichten MLS-Punkterekord

Das Messi-Team hatte sich als beste Mannschaft der Hauptrunde der Major League Soccer (MLS) für die Playoffs qualifiziert. 74 Punkte hatte vor Inter noch kein Klub geholt.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.