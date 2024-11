Reus & LA Galaxy erreichen MLS-Playoff-Viertelfinale souverän

Nach dem nächsten Kantersieg steht der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus mit seinem Klub Los Angeles Galaxy im Playoff-Viertelfinale der Major League Soccer (MLS).

Die Kalifornier gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Colorado Rapids 4:1 (2:1) und entschieden die Best-of-three-Serie mit 2:0 für sich, zum Auftakt hatte es ein 5:0 gegeben.

Der langjährige Dortmunder Reus (35) wurde wie im ersten Duell eingewechselt, in der 65. Minute ersetzte er Ex-Wolfsberg-Profi Dejan Joveljic. Riqui Puig traf in der Nachspielzeit doppelt für LA und beseitige letzte Zweifel (90.+1/90.+3). In der nächsten Runde geht es für die Kalifornier gegen Real Salt Lake oder Minnesota United, Minnesota führt 1:0. Die Galaxy kam in der Meisterrunde als erstes Team weiter, kurz danach folgte Charlotte FC im Elfmeterschießen über Orlando City.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.