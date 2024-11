Pöltl & Toronto kehren mit Overtime-Erfolg auf Siegerstraße zurück

Die Toronto Raptors sind mit Jakob Pöltl am Samstag (Ortszeit) nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Die Kanadier bezwangen die Sacramento Kings mit 131:128 nach Verlängerung. Jakob Pöltl steuerte 13 Punkte, neun Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie einen Block zum zweiten Saisonerfolg seines Teams bei. Der 29-jährige Center aus Wien war 33:49 Minuten im Einsatz.

In einem Duell, in dem 16 Mal die Führung wechselte, schienen die Raptors beim Stand von 111:98 und nur mehr etwas mehr als fünf Minuten auf der Uhr bereits in der regulären Spielzeit in der Erfolgsspur. Sacramento schaffte jedoch noch den 120:120-Ausgleich, ehe die Kanadier in der Extraperiode den Sack zumachten. RJ Barrett erzielte 31 Punkte für die Heimischen. Bei Sacramento war DeMar DeRozan mit 33 Zählern an früherer Wirkungsstätte der erfolgreichste Scorer. In einer Halbzeitzeremonie wurde das Trikot mit der Nummer 15 von Toronto-Legende „Air Canada“ Vince Carter unter die Hallendecke der Scotiabank Arena gezogen.

Pöltl & Toronto treffen auf Jokic & Denver

Auf die Raptors warten nun fünf Auswärtsspiele in Folge bis 12. November. Los geht es am Montag bei den Denver Nuggets. Der kommende Gegner warf sich mit einem 129:103 gegen Utah Jazz ein. Nikola Jokic schrammte mit 27 Punkten, 16 Rebounds und neun Assists knapp an einem Triple-Double vorbei.

Die Cleveland Cavaliers gewannen mit 114:113 bei den Milwaukee Bucks auch ihr siebentes Saisonspiel. Donovan Mitchell traf in der Schlusssekunde zum Endstand. Der Guard erzielte insgesamt 30 Punkte. Die Bucks erlitten trotz 41 Zählern von Damian Lillard und 34 von Giannis Antetokounmpo die fünfte Niederlage bei nur einem Sieg bisher.

Wie Cleveland ungeschlagen ist auch Oklahoma City Thunder. Das 105:92 bei den LA Clippers war der sechste Saisonerfolg. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 25 Punkte. Die Kalifornier setzten indes einen Negativlauf fort. Auch im vierten Spiel im neuen Intuit Dome in Inglewood vor den Toren von Los Angeles gelang kein Heimsieg.

Untersuchungen gegen Starspieler Embiid

Gegen Starspieler Joel Embiid von den Philadelphia 76ers wurde nach Medienberichten derweil eine Untersuchung eingeleitet. Der MVP aus dem Jahr 2023 soll nach dem Spiel gegen die Memphis Grizzlies (107:124) einen Journalisten geschubst haben, der zuletzt einen kritischen Kommentar über Embiid verfasst hatte.

„Wir haben Kenntnis von Berichten über einen Vorfall in der Umkleidekabine der Sixers heute Abend und leiten eine Untersuchung ein“, wurde ein NBA-Sprecher von US-Medien zitiert. Embiid, Olympiasieger von Paris, stand in dieser Saison noch in keinem Spiel auf dem Parkett.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.