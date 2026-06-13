Poker um Hülsmann: Torhüter vor Abschied aus Hartberg

Bei Hartberg-Torhüter Tom Ritzy Hülsmann zeichnet sich nach Sky-Informationen ein Wechsel im Sommer ab.

Neben dem englischen Zweitligisten Queens Park Rangers gibt es auch konkretes Interesse aus der Serie A sowie aus Frankreich am 2,05 Meter großen Torhüter.

Dem TSV Hartberg liegen bereits schriftliche Angebote vor, bei allen interessierten Klubs ist der Deutsche als klare Nummer eins eingeplant. Eine endgültige Entscheidung ist bislang noch nicht gefallen, diese wird jedoch für die kommende Woche erwartet.

🔵🧤 Sky-Info | Poker um Ritzy #Hülsmann (22) @tsv_hartberg. Teams aus Ligue 1, Serie A sowie Queens Park Rangers #QPR im Rennen. Angebote liegen vor, Entscheidung naht. Überall als Nummer Eins eingeplant. Tormann der Saison 25/26 in ÖFBL @SkySportAustria pic.twitter.com/q4527dCrrr — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 13, 2026

In der vergangenen Saison zählte Hülsmann statistisch zu den besten Schlussmännern der Liga und wurde auch zum „Torhüter der Saison“ gewählt. Der 22-Jährige kam im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern in die Oststeiermark und hatte mit seinen Leistungen großen Anteil am Hartberger Einzug in die Meistergruppe.

Bild: GEPA