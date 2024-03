Prämien, Modus & Stars! Fragen und Antworten zur CL-Auslosung

In der Champions League geht es in die heiße Phase. Alle Fragen und Antworten vor der Viertelfinal-Auslosung der Königsklasse.

Was steht an?

Am Freitag werden ab 12.00 Uhr (LIVE im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie im TV auf Sky Sport Austria 1) in der UEFA-Zentrale in Nyon die Viertelfinal-Duelle in der Champions League ausgelost – darüber hinaus auch schon das Halbfinale sowie das „Heimrecht“ für das Finale am 1. Juni im Wembley-Stadion.

Wer ist im Topf?

Aus der Deutschen Bundesliga haben sich Bayern München und Borussia Dortmund qualifiziert. Dazu kommen in Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid drei Teams aus Spanien. Manchester City und der FC Arsenal vertreten die Premier League. Achte Mannschaft im Topf ist Paris Saint-Germain.

Gibt es Einschränkungen?

Nein, alles ist möglich. Im Gegensatz zum Achtelfinale können in der Runde der letzten Acht auch zwei Teams aus einem Land aufeinander treffen. Heißt: Auch Bayern gegen Dortmund ist möglich. Heimrecht im Hinspiel hat der Klub, der zuerst gezogen wird.

Gab es das Duell Bayern gegen Dortmund im Europacup schon?

Ja, insgesamt dreimal. 2013 siegten die Münchner im „German Final“ in Wembley 2:1 gegen den BVB. Zudem standen sich die beiden Bundesligisten 1998 im Viertelfinale der Königsklasse gegenüber: Nach einem 0:0 in München zog die Borussia durch ein 1:0 n.V. im Rückspiel ins Halbfinale ein.

Wie oft standen Bayern und Dortmund bereits im Viertelfinale?

Die Bayern stehen insgesamt zum 22. Mal mindestens im Viertelfinale der Champions League. 2001, 2013 und 2020 gewannen sie die Königsklasse. Dortmund hat sich zum achten Mal für die Runde der letzten Acht qualifiziert, 1997 triumphierte der BVB.

Wann wird gespielt?

Die Viertelfinal-Spiele finden am 9./10. (Hinspiel) und 16./17. April statt. Die Halbfinal-Spiele sind für 30. April/1. Mai und 7./8. Mai geplant. Das Finale 2024 steigt am 1. Juni im legendären Wembley-Stadion von London.

Wer sind die Stars?

Weil Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht mehr in Europa spielen, liegt der Fokus besonders auf Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain. Hohen Stellenwert genießen zudem Harry Kane (FC Bayern), Erling Haaland und Kevin De Bruyne (beide Manchester).

Wie ist der Modus?

Bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel (die Auswärtstorregel zählt nicht mehr) geht es in die Verlängerung – und falls danach noch keine Entscheidung gefallen ist, ins Elfmeterschießen.

Wer überträgt das Viertelfinale?

Sky Sport Austria überträgt jedes Spiel der UEFA Champions League live – streame alle Partien mit dem Sky X Traumpass!

Wieviel Geld gibt es?

Für den Einzug ins Viertelfinale erhält jeder Klub 10,6 Millionen Euro. Die Bayern etwa haben dadurch schon 86 Millionen an UEFA-Prämien sicher. Eine Teilnahme am Halbfinale würde weitere 12,5 Millionen Euro einbringen. Der Sieg im Finale von Wembley würde mit 20 Millionen Euro belohnt, der unterlegene Finalist bekäme 15,5 Millionen.

(SID, Red.) / Bild: Imago