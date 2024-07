Prass nach EM europaweit begehrt

Ob Deutschland, Italien oder England – für Sturm-Mittelfeldspieler Alexander Prass stehen die Türen nach den guten Leistungen bei der EM 2024 in die große Fußballwelt wohl sehr weit offen.

Prass gilt als möglicher Abgangskandidat bei den Grazern, bereits vergangene Saison buhlten Vereine unter anderem aus der Ligue 1 um seine Dienste. Interessenten wie Atalanta Bergamo und Eintracht Frankfurt beobachten nun die Situation von Alexander Prass.

Der 23-jährige, der auch als Linksverteidiger bei der EM glänzte, hat auch Anfragen aus der Premier League. Sein Vertrag bei Sturm Graz ist bis 2026 gültig, ein Wechsel in diesem Transferfenster ist möglich.

Der Preis für den österreichischen Nationalspieler: 10 bis 12 Millionen Euro.

🚨🆕 Atalanta Bergamo and Eintracht Frankfurt are monitoring the situation of Alexander #Prass!

The 23 y/o left back/midfielder has also inquiries from the Premier League. Contract with @SKSturm valid until 2026. A transfer in this transfer window is possible.

Price… pic.twitter.com/V2MxSFIMkn

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 16, 2024