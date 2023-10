Premier League verbietet Fahnen Israels und Palästinas

Die Premier League will bei Spielen der ersten englischen Fußball-Liga israelische und palästinensische Flaggen ab dem kommenden Wochenende verbieten.

Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Mittwochabend. Sowohl die Flagge mit dem Davidstern als auch die Flagge Palästinas dürfen die Fans demnach nicht in die Stadien tragen. So soll verhindert werden, dass Anhänger einer der beiden Seiten des eskalierenden Nahostkonflikts ihre Proteste in den Stadien zum Ausdruck bringen.

Trotz Forderungen führender Politiker war das Londoner Wembley-Stadion bei den jüngsten Länderspielen der englischen Nationalmannschaft nicht in den israelischen Nationalfarben angeleuchtet worden. Englands Spieler trugen während des Spiels schwarze Armbinden, zudem wurde vor dem Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten, um den „unschuldigen Opfer der verheerenden Ereignisse in Israel und Palästina“ zu gedenken.

