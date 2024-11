Premiere bei Sky Sport Austria: Schiedsrichter Ebner sorgt beim Spiel Rapid gegen Klagenfurt für Bilder mit der Ref-Cam

Eine kleine Spezialkamera am Headset des Referees liefert direkt vom Rasen des Allianz-Stadions neue, exklusive Einblicke

Im Anschluss an das Spiel werden am Sonntag Ali Hofmann, Head of Referee Department des ÖFB, und Stefan Ebner bei Talk & Tore über den Einsatz der Ref-Cam diskutieren

Am Sonntag kommt es im Allianz-Stadion zu einer Premiere in der ADMIRAL Bundesliga. Schiedsrichter Stefan Ebner wird für das Heimspiel des SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit einer Ref-Cam ausgestattet. Die kleine Spezialkamera, die am Headset des Unparteiischen fixiert ist, nimmt die Fans direkt mit auf den Rasen und wird die Kommunikation mit den Spielern und Schlüsselszenen wie Zweikämpfe oder Tore aus einem völlig neuen Blickwinkel liefern.

Uwe König, Sportchef bei Sky Österreich: „Gemäß unserem Motto, die Fußball-Fans noch näher ans Geschehen zu bringen, freuen wir uns sehr, am Sonntag die Premiere der Ref-Cam in der ADMIRAL Bundesliga zu feiern. Sky Sport Austria wird einmalige, hautnahe Einblicke in die Welt der Schiedsrichter, aber auch der Spieler in die Wohnzimmer liefern. Mein Dank geht an die Schiedsrichter mit ihrem Chef Ali Hofmann, die mit uns diese großartige Innovation in Österreich umsetzen.“

Ali Hofmann, Head of Referee Department des ÖFB: „Als ÖFB-Schiedsrichterwesen verfolgen wir das Ziel, auf verschiedenen Ebenen in Europa nach vorne zu kommen und dort eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir freuen uns, dass wir es in Zusammenarbeit mit Sky Sport Austria geschafft haben, einen Schiedsrichter in einem Bewerbsspiel mit einer Ref-Cam auszustatten, um der breiten Öffentlichkeit einzigartige Einblicke in die Welt unserer Elite-Referees zu geben. Dies ermöglicht es dem Fußballkonsumenten, die Faszination der Schiedsrichtertätigkeit hautnah zu erleben.“

Im Anschluss an das Spiel wird Ali Hofmann zu Gast bei Talk & Tore sein, um über die Premiere im Allianz-Stadion zu diskutieren. Stefan Ebner wird nach seinem Ref-Cam-Einsatz zugeschaltet sein.

Foto: GEPA