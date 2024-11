„Talk & Tore“ mit Peter Pacult, Jürgen Heil, Ali Hofmann & Otto Rosenauer bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Sky-Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

Am Sonntag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss den Austria Klagenfurt-Trainer Peter Pacult, Hartberg-Kapitän Jürgen Heil, Head of Referee Department des ÖFB, Ali Hofmann, und Sky-Kommentator Otto Rosenauer im „Talk & Tore“-Studio. Die Runde wird die Entwicklungen und Probleme des Schiedsrichterwesens in Österreich samt VAR thematisieren. Außerdem kommt an diesem Tag beim Spiel SK Rapid – Austria Klagenfurt erstmals die RefCam zum Einsatz, die Schiedsrichter Stefan Ebner tragen wird. In der Sendung werden exklusive Einblicke gezeigt. Abgerundet wird die Ausgabe mit weiteren sportlichen Themen von Hartberg & Austria Klagenfurt.

„Talk & Tore” am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

Sonntag, 10. November 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1