Holstein Kiel hat als erster Klub aus Schleswig-Holstein den Aufstieg in die deutsche Fußball-Eliteliga geschafft. Das Team von Trainer Marcel Rapp machte den Coup mit einem 1:1 (1:0) am Samstagabend im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf perfekt. An der Förde brachen danach alle Dämme, zuvor erzielte ÖFB-Legionär Benedikt Pichler die frühe Kieler Führung.



Die Rheinländer müssen dagegen aller Wahrscheinlichkeit nach in der Relegation um ein Erstliga-Ticket kämpfen, der FC St. Pauli hat den zweiten direkten Aufstiegsplatz in eigener Hand. Sollten die Kiezkicker am Sonntag (ab 13:00 Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga 2!) gegen den bereits feststehenden Absteiger VfL Osnabrück einen Punkt holen, sind auch sie durch.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Remis reicht zu historischem Meilenstein

Benedikt Pichler (2.) für Holstein und Christos Tzolis (70./Foulelfmeter nach Videobeweis) für die Fortuna erzielten die Treffer in einem spektakulären Spitzenspiel, in dem das Aufstiegsrennen seinen Höhepunkt erreichte. Die Kieler schafften es letztlich mit ihrem vielfach bewiesenen Teamspirit, die Flagge des nördlichsten Bundeslandes in die Erstliga-Karte zu rammen.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.