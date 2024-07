Brisanter Wechsel mit prominenten Vorgängern: Der Transfer von nunmehr Ex-Rapid-Aushängeschild Carina Wenninger zu Austria Wien überrascht derzeit den nationalen Fußball. Doch bereits vor der langjährigen ÖFB-Teamspielerin wagten einige Kicker den direkten Sprung von einem Wiener Traditionsteam zum anderen Erzrivalen.

Insgesamt 24 Mal fand laut transfermarkt.at ein direkter Wechsel zwischen den Wiener Bundesliga-Rivalen statt. 13 Wechsel von Rapid zur Austria stehen elf in umgekehrter Richtung gegenüber, wobei ein großer Teil davon bis in die 50er-Jahre hinein stattfand. Erst in den 90er- und frühen 2000er-Jahren kam es zu einer neuen Welle an direkten Transfers – doch gleichzeitg bedeutet der Wenninger-Wechsel den ersten dieser Art seit 2008. Weitaus geläufiger sind direkte Wechsel zwischen den Teams indes im Jugend- und Akademiebereich.

Damals wechselte Stürmer Mario Bazina von Rapid zur Austria, den selben Weg wagten zuvor unter anderem Krzysztof Ratajczyk, Michael Wagner sowie der bereits verstorbene SCR-Kultprofi Trifon Ivanov. Wagner verzeichnet auch die höchste Ablösesumme zwischen den Vereinen, mit 365.000 € ein für heutige Verhältnisse aber niedriger Wert.

Die letzten Wechsel von Rapid zur Austria

Umgekehrt wurde Mario Tokic als letzter Profi vom FAK nach Hütteldorf transferiert – wie zuvor Martin Hiden, Günter Schießwald und Marcus Pürk.

Die letzten Wechsel von Austria zu Rapid

Auch im aktuellen Austria-Kader stehen zwei Spieler, der bereits für beide Mannschaften aufgelaufen sind: Zwischen der Rapid- und Austria-Ära von Lucas Galvao liegen jedoch viereinhalb Jahre sowie zwei andere Teams. Auch Marvin Potzmann weist mit dem LASK eine vierjährige Zwischenstation in seiner brisanten Vita auf. Einer der bekanntesten Profis beider Seiten ist Ex-Stürmer Roman Wallner, der für beide Teams mehr als 50 Einsätze bestritt, aber ebenso nicht direkt innerhalb Wiens wechselte.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – FK Austria Wien | 20. Runde

Ähnlich kurios: In der Fußball-Frühzeit wagten zwei Ex-Teamspieler gleich einen Doppelwechsel zwischen den Rivalen – Heinrich Körner und Otto Jellinek wechselten vor rund einem Jahrhundert von Rapid zur Austria – und direkt wieder retour.

