PSG holt 19-jährigen Portugiesen Joao Neves

Paris Saint-Germain hat die portugiesische Fußball-Hoffnung Joao Neves von Benfica Lissabon verpflichtet.

Der 19-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2029, gab der französische Meister am Montag bekannt. Die Ablösesumme für den defensiven Mittelfeldspieler soll laut Medienberichten rund 60 Millionen Euro betragen. Dazu kämen 10 Mio. an möglichen Bonuszahlungen. Neves hat bisher neun Länderspiele für Portugal absolviert. Bei der EM in Deutschland kam er zweimal zum Einsatz.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago