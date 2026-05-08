Der GAK und Altach treffen punktegleich aufeinander (Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria!), befinden sich aber beide noch im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga.

Der GAK baute zuletzt mit einem 4:0-Sieg seinen Vorsprung in der Tabelle auf den Letzten Blau-Weiß Linz aus. Am Samstag treffen die Grazer daheim auf den SCR Altach, der mit 23 Zählern gleich viele Punkte wie der GAK hat. Der Sieger der Begegnung kann den Klassenerhalt fixieren, der Verlierer ist weiterhin in Abstiegsgefahr.

„Ich glaube, es ist eine gute Herangehensweise, wenn wir auf uns schauen. Wir wissen, bei einem Sieg sind wir durch“, erklärte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer. Die Grazer sind seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Personell hat der Coach keine Sorgen, ihm stehen mit Ausnahme von Yannick Oberleitner und Thomas Schiestl alle Spieler zur Verfügung.

Stojanovic gegen GAK wieder im Einsatz

Abwehrchef Benedikt Zech fasste die Situation für Altach knapp zusammen. „Am Samstag punkten, im besten Fall einen Dreier und dann ist die Sache geritzt“, sagte er. Trainer Ognjen Zaric betonte, dass seine Spieler trotz der anstrengenden Wochen in der Bundesliga und dem Cupfinale erholt und frisch seien. Auch Tormann Dejan Stojanovic sei wieder voll einsatzfähig.

„Wir wissen, was wir an ihm haben. An guten Tagen ist er für mich einer der Besten der Liga“, sagte Zaric. Die Statistik spricht gegen Altach: Seit sieben Auswärtsspielen bzw. Mitte Dezember des Vorjahres jagen die Vorarlberger einem Sieg hinterher.

(APA/Red.).

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