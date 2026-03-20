Punkteteilung im Spitzenspiel: Sturm gegen Salzburg endet ohne Sieger

Das Spitzenspiel in der Meistergruppe endet ohne einen Sieger! Der SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg trennen sich zum Auftakt der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden. Damit kann sich keiner der beiden Teams vom Rest der Tabelle absetzen.

Yorbe Vertessen sorgte in der 32. Minute für die Führung der Gäste. Nach einem Ballverlust kommt der Belgier aus spitzem Winkel zum Schuss und überrascht Sturm-Torhüter Bignetti im kurzen Eck. Damit beendeten die Salzburger auch die fast 400 Minuten andauernde Torsperre, die nach vier Spielen ohne Tor wieder trafen.

Vor dem Pausenpfiff konnten die Gastgeber aber noch ausgleichen. Nach einem Einwurf legte Albert Vallci per Brust auf Jon Gorenc Stankovic auf, der den Ball durch die Arme von Salzburg-Torhüter Alexander Schlager zum 1:1-Ausgleich schoss.

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Die Tore im VIDEO:

0:1 – Yorbe Vertessen (32.)

1:1 – Jon Gorenc Stankovic (45.+5)

(Red.) / Bild: GEPA