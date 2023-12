Punkteverlust gegen Schlusslicht! Aston Villa verpasst historische Tabellenführung

Punkteteilung mit dem Schlusslicht statt historischer Tabellenführung: Aston Villa und Sheffield United trennen sich mit 1:1 – die Gastgeber verpassen so den vorübergehenden Sprung an die Premier-League-Spitze.

Im Falle eines Erfolgs hätten die Conference-League-Teilnehmer erstmals seit fast 25 Jahren wieder über Nacht an der Tabellenspitze gestanden. Das Remis bedeutet gleichzeitig Villas ersten Punkteverlust zuhause in der laufenden PL-Saison. Mit einem Sieg hätte Villa zumindest vorübergehend Arsenal von der Spitze verdrängt. Nun aber könnte der Rückstand auf die Londoner anwachsen, die am Samstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) im Spitzenspiel bei Jürgen Klopps FC Liverpool gefordert sind.

Die Gastgeber aus Birmingham begannen aktiver, hatten aber mit dem Abwehrriegel des Aufsteigers zu kämpfen. Die vermeintliche Villa-Führung in der 59. Minute durch Leon Bailey wurde nach einem VAR-Check wegen Foulspiels zurückgenommen.

Ex-Villa-Profi trifft – Zaniolo gleicht spät aus

Stattdessen schlug drei Minuten vor dem regulären Ende ausgerechnet Ex-Villans-Profi Cameron Archer für Sheffield zu – erst im Sommer wechselte der Torschütze um rund 21,5 Millionen Euro zum PL-Aufsteiger. Als sich die Überraschung anbahnte, glich Villa spätestmöglich doch noch aus: Joker Nicolo Zaniolo stellte in der achten Minute der Nachspielzeit doch noch auf 1:1.

Beitragsbild: Imago.