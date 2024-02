EM-Quartiere von 21 Teams fix – ÖFB-Auswahl in Berlin

Die UEFA hat am Donnerstag die Basecamps der 21 bisher für die Fußball-EM 2024 qualifizierten Teams bekanntgegeben.

Österreichs Auswahl wird wie schon vom ÖFB vor knapp zwei Monaten bestätigt in Berlin residieren. Frankreich logiert in Paderborn, die Niederlande – ebenfalls Gruppengegner von Rot-Weiß-Rot – schlagen in Wolfsburg ihre Zelte auf. Gastgeber Deutschland entschied sich für Herzogenaurach.

Gemäß der Richtlinien der Europäischen Fußball-Union werden die Mannschaften mindestens fünf Tage vor dem ersten Spiel ihr Quartier beziehen. Jedes Team muss an seinem Hotelstandort mindestens eine öffentliche Trainingseinheit abhalten. Um die Reiserei zu minimieren, werden alle Nationen ihre Spiele in der Gruppenphase nur in zwei nah beieinander liegenden Clustern austragen. Die drei noch vakanten Plätze werden am 21. und 26. März in Play-offs vergeben.

GRUPPE A

Deutschland: Herzogenaurach – Adidas „Home Ground“

Schottland: Garmisch-Partenkirchen – Hotel Obermühle

Ungarn: Weiler im Allgäu – Hotel Tannenhof Sport & Spa

Schweiz: Stuttgart – Waldhotel Stuttgart

GRUPPE B

Spanien: Donaueschingen – Öschberghof

Kroatien: Neuruppin – Resort Mark Brandenburg

Italien: Iserlohn – Hotel Vierjahreszeiten

Albanien: Kamen – SportCentrum Kaiserau

GRUPPE C

Slowenien: Wuppertal – Das Vesper

Dänemark: Freudenstadt – Fritz Lauterbad

Serbien: Augsburg – Hotel Maximilian’s

England: Blankenhain (Thüringen) – Spa&Golf-Resort „Weimarer Land“

GRUPPE D

Niederlande: Wolfsburg – Hotel „The Ritz-Carlton“

Österreich: Berlin – Schlosshotel Grunewald

Frankreich: Paderborn – Park Hotel & Spa Bad Lippspringe

Play-Off-Teilnehmer

GRUPPE E

Belgien: Ludwigsburg – Schlosshotel Monrepos

Play-Off-Teilnehmer

Rumänien: Würzburg – Hotel Melchiorpark

Slowakei: Mainz – Hyatt Regency Mainz

GRUPPE F

Play-Off-Teilnehmer

Portugal: Harsewinkel – Klosterpforte

Tschechien: Hamburg – Steigenberger Hotel Treudelberg

Türkei: Barsinghausen – Sporthotel Fuchsbachtal

(APA, SID) / Bild: GEPA