Ranacher wechselt in die 2. Liga

Alexander Ranacher verlässt die WSG Tirol ablösefrei. Der 26-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt für die kommende Saison einen Vertrag bei Absteiger Austria Klagenfurt in der ADMIRAL 2. Liga.

Für Ranacher ist es eine Rückkehr in die alte Heimat. Nach ersten Schritten bei der TSU Matrei schloss er sich mit 13 Jahren der Akademie Kärnten an, kickte in allen Altersklassen für den WAC und auch für die zweite Mannschaft der „Wölfe“. Der Sprung in den Profibereich gelang ihm dann allerdings bei Austria Lustenau, ehe der 1,75 Meter-Mann im Sommer 2021 nach Wattens wechselte.

In der ADMIRAL Bundesliga stehen 80 Einsätze (inklusive Europacup-Playoffs) mit vier Treffern und drei Assists für Ranacher zu Buche. In der zweithöchsten Spielklasse absolvierte er 85 Partien, in denen ihm sechs Treffer und 15 Vorlagen gelangen.

Artikelbild: GEPA