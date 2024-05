Rangnick gibt Update: So steht es um Alaba nach erneuter OP

ÖFB-Kapitän David Alaba hat sich in dieser Woche einem weiteren Eingriff an seinem lädierten Knie unterziehen müssen, worauf die ohnehin schon fragliche EM-Teilnahme noch zweifelhafter erschien.

Teamchef Ralf Rangnick meldete sich am Freitag in einem kurzen Statement zur Situation von David Alaba.

„David hat mich über den Eingriff am Mittwoch informiert. Es hat sich um eine Arthroskopie gehandelt, die keinen wesentlichen Einfluss auf seinen Heilungsprozess hat“, erklärte Rangnick via ÖFB-Aussendung. „Alle weiteren Details zum Teamkader werden in der Pressekonferenz am 21.05.2024 transportiert“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Alaba in neuer Rolle zur EM?

Damit ist das von spanischen Medien bereits als fix vermeldete EM-Aus noch nicht sicher. Laut „Marca“ verspürte Alaba bei Tests Schmerzen, was schließlich einen neuerlichen Eingriff zur Folge hatte, der den Genesungsprozess um etwa zwei Wochen verzögere.

In den vergangenen Tagen war ebenfalls in spanischen Medien darüber spekuliert worden, Alaba könnte während der EURO trotz seiner Verletzung als Mitglied des Betreuerstabs bei der ÖFB-Auswahl dabei sein.

Klarheit darüber dürfte am kommenden Dienstag bestehen, wenn Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die letzten EM-Tests am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz nominiert. Dieses Aufgebot wird wohl zumindest weitgehend identisch mit dem finalen EURO-Kader sein.

