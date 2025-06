Rapid auf Stürmersuche – Kulovits: „Wollen Flexibilität reinbringen“

Es bahnt sich eine schwierige Transferperiode für den SK Rapid an. Im Sturm droht dem Rekordmeister eine Riesen-Personalbaustelle. Mit Guido Burgstaller, Ercan Kara und Dion Beljo könnten gleich drei Stürmer die Hütteldorfer im Sommer verlassen. In der 259. Folge unseres Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ gibt Rapid Co-Trainer Stefan Kulovits einen Einblick in die Kader-Planungen unter Neo-Coach Peter Stöger und Sportdirektor Markus Katzer.

Für die Hütteldorfer nahm die Saison in der ADMIRAL Bundesliga nach einem katastrophalen Frühjahr samt Entlassung von Robert Klauss ein glimpfliches Ende. Mit dem Comeback im Rückspiel des Europacup-Playoff-Finals gegen den LASK, blieb den Grün-Weißen unter Interimstrainer Stefan Kulovits zumindest die zweite Runde in der Conference-League-Qualifikation.

Nun übernimmt Peter Stöger ab der kommenden Spielzeit den Trainerposten beim SK Rapid. Auf den ehemaligen Austria-Meistercoach wartet ein interessanter Sommer.

Stöger über Europacup-Qualifikation: „Haben sie super hinbekommen“

Janko: Burgstaller „wirst du nicht so schnell ersetzen können“

Mit dem Schlusspfiff am letzten Sonntag endete die Karriere von Guido Burgstaller. Der 36-Jährige hatte bereits Mitte Mai vor dem Endspurt in der Meistergruppe sein Karriereende offiziell bekannt gegeben. Der Abschied des Publikumslieblings ist ein herber Verlust für den SK Rapid. Mit ihm verliert man nicht nur einen der besten Stürmer der letzten Jahre, sondern auch eine wichtige Stütze in der Mannschaftskabine.

Seit seiner Rückkehr zu den Rapidlern in der Saison 2022/23, traf der Goalgetter in 107 Pflichtspielen 57-mal und bereitete 21 Tore vor.

Auch Sky-Experte Marc Janko lobt im DAB-Podcast die Qualitäten von Burgstaller:

„Es wird ganz entscheidend, wen sie vorne verpflichten. Guido wirst du nicht so schnell ersetzen können. Vielleicht schafft man es, jemanden zu holen, der ähnliche sportliche Qualitäten hat, aber die menschlichen Qualitäten kann man nicht so einfach ersetzen. Der Einbruch von Rapid hing auch unmittelbar mit seiner schweren Verletzung zusammen.

Neue Burgstaller-Rolle bei Rapid? Katzer: „Werden einige Gespräche haben“

Was passiert mit Beljo? Kulovits: „Frage der Optionen“

Im Sommer könnten mit Ercan Kara und Dion Beljo zwei weitere Offensivakteure den Verein verlassen, denn die Leihverträge der beiden Stürmer laufen mit 30. Juni aus. Bei beiden kopfballstarken Mittelstürmern gibt es eine Kaufoption. Laut Kulovits sieht es bei Beljo allerdings nicht nach einer Rückkehr nach Wien aus:

„Es ist eine Frage der Optionen, die man hat. Seine erste Option wird wahrscheinlich Augsburg und die deutsche Bundesliga sein. In der Vorbereitung wird man schnell merken, ob der Verein auf einen baut. Ich glaube, er hat sich sehr wohl bei uns gefühlt. Dass das Ende nicht so rosig war, wissen alle Seiten. Er hat gezeigt, welches Potenzial in ihm schlummert und dass er gut zum Verein passen kann.“

Kulovits: Stöger will mehr „Flexibilität“ im Rapid-System

Trotz des möglichen Abgangs des Leihspieler-Duos, soll sich unter dem neuen Cheftrainer Peter Stöger auch einiges im Offensiv-System der Rapidler ändern, so Kulovits:

„Wir werden nächstes Jahr vermehrt mit Flügelspielern reingehen, je nach System. Was wir am Schirm haben, ist die Verfügbarkeit von Spielern wie Niki Wurmbrand und Isak Jansson, die beide eher eine zweite Spitze spielen. Beide haben nur ca. 50% der Spiele gespielt. Man geht dann von der Vergangenheit aus und sagt nicht, dass es nächste Saison einfach besser wird. Dann werden wir 1-2 Stürmertypen dazu holen, die nicht das gleiche Profil haben, z.B. einen robusteren und einen schnelleren Stürmer. Wir wollen Flexibilität reinbringen und dazu ist es wichtig, auf mehrere Leute zurückgreifen zu können.“

So soll das Transferfenster genutzt werden, um sich für die nächste Saison mit Spielern zu verstärken, die eine variablere Spielanlage ermöglichen:

„Eines seiner ersten Schlagwörter ist Flexibilität, sodass wir sowas wie letztes Jahr nicht mehr haben, wo wir uns sehr auf ein System eingestellt haben. Peter Stöger möchte da variabler sein. Wir werden Spieler verpflichten, die für beide Systeme infrage kommen, für eine Doppelspitze oder für drei Spitzen mit zwei Flügelspielern.“

Kommt M’Buyi zu Rapid? Kulovits: „Interessanter Spieler“

Gerüchte um einen Wechsel des SKN St. Pölten-Stürmers Claudy M’Buyi zu Rapid wurden in den letzten Wochen konkreter. Der Offensivspieler, der in der vergangenen Saison mit 21 Treffern in 24 Spielen Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga wurde, wäre eine Option für das neue Spielsystem von Peter Stöger. Zudem soll sich Rapid mit dem deutschen Verteidiger Jannes Horn aus der amerikanischen MLS beschäftigen:

„M’Buyi ist ein interessanter Spieler und er ist einer von vielen, die auf der Liste stehen. Jannes Horn sehen wir eher als linken Innenverteidiger. Zu vermelden gibt es noch nichts, aber das sind Namen, die uns beschäftigen.“, sagte Kulovits.

Foto: GEPA