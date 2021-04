Rapid-Kapitän Ljubicic in Deutschland heiß begehrt

Dejan Ljubicic vom SK Rapid Wien wird seit längerer Zeit mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Laut Infos von “Sky Sport Deutschland” soll Eintracht Frankfurt ein Auge auf den Kapitän der Hütteldorfer geworfen haben.

Ljubicic ist im Sommer ablösefrei zu haben, ein Verbleib in Wien könnte sich als schwierig darstellen. Angeblich hat der Klub von Trainer Adi Hütter dem 23-Jährigen ein offizielles Angebot gemacht, eine Übereinkunft konnte aber noch nicht erzielt werden. Außerdem sollen zwei weitere Mannschaften aus Deutschland an Dejan Ljubicic dran sein.

Sky sources: @Eintracht Frankfurt is interested in Dejan Ljubicic from @skrapid. He’s a free agent in the summer. Frankfurt already made a formal bid, but no agreement yet. Two other clubs in the Bundesliga are following Dejan too #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/2fnfS8faOU

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) April 12, 2021