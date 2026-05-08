Rapid legt Protest gegen Seidl-Sperre ein

Der SK Rapid wird gegen die Sperre von Klubkapitän Matthias Seidl Protest einlegen. Das kündigte Sportchef Markus Katzer bei der Pressekonferenz vor dem 350. Wiener Derby an.

Seidl war nach seinem Frustfoul in der Nachspielzeit gegen den LASK für zwei Spiele gesperrt worden. Damit würde der Offensivspieler die beiden verbleibenden Saisonspiele in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga verpassen.

Wie Rapid-Sportchef Katzer bei der Pressekonferenz vor dem Derby ankündigte, wird der SK Rapid gegen die Sperre Protest einlegen. Sollte dieser erfolglos bleiben, könnte die Saison des SCR-Profis vorzeitig beendet sein. Das wäre der Fall, sofern Rapid nicht noch auf den fünften Platz zurückfällt und im ligainternen Europacup-Playoff antreten müsste.

Die Rote Karte von Rapid-Kapitän Seidl im VIDEO

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Bild: GEPA