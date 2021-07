Rapid präsentiert neues Auswärtstrikot

Der SK Rapid Wien präsentiert nach dem Heimtrikot nun auch das Auswärtstrikot für die kommende Saison.

Rapid wird in der Saison 2021/2022 in der Fremde in den Gründungsfarben rot-blau antreten. Die Farben sind dabei diagonal getrennt. Dazu kommen blaue Hosen und rote Stutzen. So sieht das neue Auswärtstrikot des SCR aus:

Das neue Trikot ist ab sofort verfügbar.

