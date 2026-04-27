Real bestätigt Verletzung von Mbappe

Topstar Kylian Mbappe muss im Endspurt der spanischen Meisterschaft eine Zwangspause einlegen.

Der Franzose erlitt nach Angaben von Real Madrid im Spiel bei Betis Sevilla (1:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Damit ist der Einsatz des 27-Jährigen im Clasico bei Tabellenführer FC Barcelona am 10. Mai fraglich.

„Nach den heutigen Untersuchungen wurde bei Kylian Mbappe eine Verletzung des Halbsehnenmuskels im linken Bein diagnostiziert“, teilte Real am Montag mit. Mbappe war am Freitag kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Mit Blick auf die WM besteht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP aber kein Grund zur Sorge.

Die Königlichen hatten durch das Unentschieden ihre Resthoffnungen auf die Meisterschaft verspielt, fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den FC Barcelona elf Punkte.

(SID)/Bild: Imago