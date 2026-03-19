Real-Goalie Courtois verletzt – Ausfall gegen Bayern droht

Der spanische Rekordmeister Real Madrid muss vorerst auf seinen Stammtorhüter Thibaut Courtois verzichten.

Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilten, habe der Belgier eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Sein Genesungsverlauf werde überwacht. Zur Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, spanische Medien berichten über eine Dauer von etwa sechs Wochen.

Courtois fehlt fix gegen Atletico

Damit würde Courtois die Duelle gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League (das Hinspiel am 7. April LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) verpassen. Das Hinspiel findet am 7. April im Santiago Bernabéu statt, das Rückspiel am 15. April in München. Auch im Stadtderby gegen Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) fehlt Courtois. Der etatmäßige Ersatztorhüter ist Andrij Lunin. Der Ukrainer hatte Courtois bereits im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City in der zweiten Hälfte abgelöst.

HIGHLIGHTS | Manchester City – Real Madrid | Achtelfinal-Rückspiel

Bayern und Real hatten sich locker im Achtelfinale durchgesetzt. Die Münchner gewannen 6:1 und 4:1 gegen Atalanta Bergamo, Champions-League-Rekordsieger Real schlug City souverän 3:0 und 2:1. Letztmals sind sich beide Teams im Halbfinale 2024 begegnet. Damals, wie auch in den Halbfinals 2014 und 2018 sowie im Viertelfinale 2017, hatte sich Madrid durchgesetzt.

(SID).

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