Real Madrid verliert bei Athletic Bilbao – Mbappe versagen erneut die Nerven

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga die virtuelle Tabellenführung wieder an den FC Barcelona verloren. Der Titelverteidiger kassierte am Mittwoch gegen Athletic Bilbao eine 1:2-Auswärtsniederlage und liegt damit bei einem Match weniger wieder vier Punkte hinter den Katalanen, die am Dienstag bei Real Mallorca mit 5:1 gewannen.

Alex Berenguer (53.) und Gorka Guruzeta (80.) erzielten die Tore der Gastgeber, für Real war ein Treffer von Jude Bellingham (78.) zu wenig. Kylian Mbappe vergab in der 68. Minute einen Elfmeter. Im Champions League-Kracher vergangene Woche beim FC Liverpool scheiterte der Franzose ebenfalls vom Elfmeterpunkt.

Mbappe vergibt Elfmeter gegen Liverpool



Gstöttner wurde geehrt

Vor der Partie vor über 50.000 Zuschauern im Estadio San Mames wurde die frühere ÖFB-Teamspielerin Maria Gstöttner für ihre Vereinstreue mit der „One Club Woman“-Trophäe geehrt. Die Stars beider Mannschaften standen für die 40-jährige Niederösterreicherin Spalier und applaudierten.

Gstöttner spielte 24 Jahre lang nur für Neulengbach und absolvierte dabei 465 Partien. Den „One Club Man“-Award erhielt der ausschließlich bei Inter Mailand engagiert gewesene italienische Ex-Weltmeister Giuseppe Bergomi. Athletic Bilbao, das seit seiner Gründung 1898 ausschließlich auf baskische Spieler setzt, führte die Auszeichnung 2015 für Männer und 2019 für Frauen ein.

(APA)

Beitragsbild: Imago