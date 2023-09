Rebranding! F1-Bewerber ändert Namen und Logo

Andretti Autosport möchte unbedingt in die Formel 1. Nun hat der US-amerikanische Rennstall sowohl seinen Namen als auch sein Logo geändert – ein komplettes Rebranding.

Der Beiname „Autosport“ wird durch „Global“ ersetzt. Unter dem neuen Namen Andretti Global möchte CEO Michael Andretti das Projekt „F1-Einstieg“ nun in Angriff nehmen. Auch alle anderen Andretti-Teams weltweit werden in Andretti Global umgetauft. Als erstes wird es das Formel-E-Team des früheren Rennfahrers treffen, im Oktober starten die Testfahrten für die neue Saison.

Auch das Logo bekommt einen völlig neuen Anstrich. Bislang war auf diesem ein weißer Rennhelm auf rotem Untergrund zu sehen. Über dem Helm war der Schrift „Andretti“ in schwarzer Schrift zu lesen, im unteren Bereich des Emblems waren in Anlehnung an die US-amerikanische Flagge drei weiße Sterne auf blauem Untergrund sowie zwei rote und ein weißer Streifen abgebildet.

Das neue Andretti-Logo ist nun viel einfacher gehalten. Ein weißes Andretti „A“ ist dabei auf rotem Hintergrund zu erkennen. Links und rechts daneben ist jeweils ein blauer Streifen. Damit ist das neue Emblem allerdings genau wie das alte ganz in den Farben der Nationalflagge gehalten.

