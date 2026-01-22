„Revanche“ gegen Basel: Mit dieser Aufstellung startet Salzburg
Der FC Salzburg startet mit seinem siebten Ligaphasen-Spieltag gegen den FC Basel (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X das Spiel live streamen) ins Pflichtspiel-Frühjahr und will in der Europa League nicht nur eine alte Rechnung begleichen.
Neben der Rest-Chance auf die EL-K.O.-Phase will Salzburg vor allem konstant in das neue sportliche Jahr starten und mit einem Europacup-Erfolg seine Bundesliga-Ambitionen untermalen. Coach Thomas Letsch setzt daher auf eine Elf um Kapitän Mads Bidstrup.
So startet Salzburg gegen Basel:
Basel mit Ex-Altach-Coach Ludovic Magnin setzt währenddessen unter anderem auf Routinier Xherdan Shaqiri sowie ÖFB-Legionär Flavius Daniliuc.
(Red.)
Beitragsbild: GEPA.