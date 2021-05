Ried-Coach Andreas Heraf: „Es ist schon ein bisschen enttäuschend, weil es ein klares Abseitstor war, das uns nicht den Sieg beschert hat. Die fünfte Fehlentscheidung in den letzten Spielen gegen uns“

Markus Schopp zum Spiel: „Gegen so einen tiefstehenden Gegner muss man mutiger sein. Daher muss man am Ende sogar mit dem Punkt zufrieden sein“

TSV Prolactal Hartberg gegen SV Guntamatic Ried endet mit 1:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

TSV Prolactal Hartberg – SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Markus Schopp (Trainer TSV Hartberg):

…nach dem Spiel: „Gegen so einen tiefstehenden Gegner muss man mutiger sein. Das waren wir in der ersten Halbzeit leider viel zu wenig. In der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen besser geworden. Gegen so tief stehende Gegner braucht man Kreativität, Geduld und eine gute Staffelung. Alles Dinge, die wir zwar besprochen haben, aber die über das ganze Spiel zu wenig waren. Daher muss man am Ende sogar mit dem Punkt zufrieden sein.“

…auf die Frage, ob er in Hartberg verlängern wird: „Möglicherweise.“

…vor dem Spiel im Videobeitrag über seine Zukunft: „Es ist nicht so, dass ich dieses Spiel bewusst jedes Jahr spiele. Für mich ist es in all diesen Entscheidungen immer sehr wichtig zu sehen, was wir für Möglichkeiten haben. (…) Es war für mich von Anfang an klar, dass wir (nach der erfolgreichen Saison 2019/20) anders wahrgenommen werden.”

…angesprochen auf ein mögliches Engagement bei der Wiener Austria: „Jeder in Österreich tätige Trainer der sagt, die Austria ist für ihn kein Thema, würde lügen. Es ist nach wie vor eine der größten Nummern in Österreich.”

…auf die Frage, ob es mit der Wiener Austria schon Gespräche gibt: „Nein.“

Brigitte Annerl (Präsidentin TSV Hartberg) vor dem Spiel:

…über die Vertragsverhandlungen mit Markus Schopp: „Markus Schopp ist definitiv einer unserer Erfolgsbausteine. Es gibt laufende Gespräche und eine sehr offene Gesprächskultur zwischen dem Markus und dem Erich (Korherr, Anm.) und derzeit ist es noch ergebnisoffen.“

…angesprochen auf mögliche Nachfolgekandidaten im Falle eines Schopp-Abschieds: „Wir haben keinen Plan B und wir kämpfen um unser Ziel. Wir wollen, dass der Markus bei uns bleibt. Wir wollen uns gemeinsam mit ihm weiterentwickeln.”

…angesprochen auf den möglichen Stadionbau: „Die Machbarkeitsstudie ist fertig. Wir kennen jetzt die Kosten der Errichtung und die Kosten der Erhaltung. Jetzt geht es um die Finanzierung. Wir werden jetzt viel rechnen und dann entscheiden, was das Beste für den Verein ist. Aber dass wir uns infrastrukturell weiterentwickeln müssen, das liegt auf der Hand. So kommen wir nicht mehr gut zurecht.“

…über die Tabellensituation in der Qualifikationsgruppe: „Diese Tabellenspitze in der Qualifikationsgruppe lassen wir uns nicht mehr nehmen.“

Andreas Heraf (Trainer SV Guntamatic Ried):

…nach dem Spiel und über das Abseitstor von Hartberg: „Wir haben einen Punkt gegen eine sehr starke Mannschaft aus Hartberg geholt. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, weil es ein klares Abseitstor war, das uns nicht den Sieg beschert hat. Auf der anderen Seite war Hartberg sehr stark in dieser Phase. Wir hätten ein anderes Tor bekommen können. Aber es ist trotzdem die fünfte Fehlentscheidung in den letzten Spielen gegen uns. Das tut schon wirklich weh. Solange es am Ende immer noch einen Punkt gibt, ist es nicht so tragisch. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Entscheidungen besser getroffen werden.”

Anton Pfeffer (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Für Ried ist noch einiges möglich, um einen Playoff-Platz. Sie sind nicht abzuschreiben.“

…über Hartberg: „Es ist voriges Jahr leichter von der Hand gegangen. Der Motor läuft nicht hundertprozentig rund.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Ich denke, dass Ried mit dem Punkt in Hartberg sehr gut leben kann.“