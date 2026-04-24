Ried greift gegen WSG nach Klassenerhalt

Die SV Ried hat sich in der Qualifikationsgruppe als Nummer eins etabliert, in den letzten vier Spielen sammelte der Aufsteiger acht Punkte ein. Diesen Lauf will die Truppe von Trainer Maximilian Senft in Innsbruck fortsetzen, das große Saisonziel könnte fixiert werden.

„Nachdem wir die Türe zum Klassenerhalt weit aufgestoßen haben, wollen wir nun auch final durchgehen“, meinte Senft, der auf den gesperrten Ante Bajic verzichten muss. In den bisherigen drei Saisonduellen mit der WSG gewannen die Innviertler bei einem Remis zweimal.

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Den Tirolern ist unterdessen ein wenig die Leichtigkeit abhandengekommen, in den sechs Qualigruppen gab es nur einen Sieg. Gegen Altach konnte zuletzt allerdings zweimal remisiert werden. Vier Punkte und ein Sternchen beträgt der Vorsprung zum WAC. „Es ist jetzt ‚Crunchtime‘ in der Bundesliga. Es geht darum, dass wir unser Ziel erreichen. Dazu brauchen wir Punkte“, sagte Coach Philipp Semlic. Stürmerroutinier Lukas Hinterseer erwartet „ein richtig körperliches Spiel, viele Zweikämpfe, viel Intensität“. Man wolle dagegenhalten und anschreiben.

(APA) / Bild: GEPA