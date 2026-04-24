Szenarien zur 29. Runde: Diese Teams können den Klassenerhalt fixieren
Hochspannung in der ADMIRAL Bundesliga! In der 29. Runde können bereits zwei Teams den Klassenerhalt fixieren. Gibt es bereits die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf? Die Szenarien im Überblick.
SV Ried fixiert den Klassenerhalt …
- bei SIEG und REMIS
- bei NIEDERLAGE, wenn Wolfsberger AC und/oder BW Linz VERLIEREN
SCR Altach fixiert den Klassenerhalt …
- bei SIEG
- bei REMIS, wenn WSG Tirol VERLIERT
Die Tabelle der Qualifikationsgruppe vor der 29. Runde
Beitragsbild: GEPA