Hochspannung in der ADMIRAL Bundesliga! In der 29. Runde können bereits zwei Teams den Klassenerhalt fixieren. Gibt es bereits die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf? Die Szenarien im Überblick.

SV Ried fixiert den Klassenerhalt …

bei SIEG und REMIS

bei NIEDERLAGE, wenn Wolfsberger AC und/oder BW Linz VERLIEREN

SCR Altach fixiert den Klassenerhalt …

bei SIEG

bei REMIS, wenn WSG Tirol VERLIERT

Die Tabelle der Qualifikationsgruppe vor der 29. Runde

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