Neuer-Zukunft offen: Bayern dementiert angebliche Einigung
Bayern München hat eine angebliche Einigung mit Kapitän Manuel Neuer auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr dementiert.
„Das höre ich jetzt zum ersten Mal, oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag schmunzelnd und betonte: „Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, drum bin ich etwas verwundert.“
Er wisse „nicht, wo das herkommt“, ergänzte der Österreicher: „Wir sind jetzt Mitte, Ende April. Wir haben ja immer dasselbe gesagt und es ist auch so, dass wir mit Manu im Austausch sind. Und da haben wir immer die gleichen Absprachen mit ihm gehabt.“ Am Freitag hatte die Münchner Abendzeitung von einer Einigung berichtet. „Zwischen beiden Parteien ist alles ausgehandelt, es geht nur noch um die offizielle Verkündung“, hieß es.
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Mentor-Rolle für Neuer?
Sowohl die Bayern als auch Neuer selbst hatten in den vergangenen Tagen mehrmals durchblicken lassen, dass beide Parteien in die Verlängerung gehen wollen. Für den 40-Jährigen könnte eine Art Mentor-Rolle für die jüngeren Torhüter um seinen designierten Erben Jonas Urbig vorgesehen sein. Demnach würde Neuer in der neuen Saison zugunsten von Urbig vermehrt auf das ein oder andere Spiel verzichten.
(skysport.de/SID) / Bild: Imago